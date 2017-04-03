У зоні АТО військовий застрелив товариша по службі. ВІДЕО
У зоні АТО військовий застрелив товариша по службі. ВІДЕО
3 квітня, в одній з військових частин, військовослужбовець застрелив іншого свого товариша по службі.
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