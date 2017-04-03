Кияни скаржаться на водіїв. ВІДЕО

Кияни скаржаться на водіїв. ВІДЕО

21:15 03.04.2017

До нас в редакцію звернувся київський водій і поскаржився, що вже немає сили терпіти нахабність деяких колег – столичних автомобілістів. На підтвердження своїх слів прислав відео із перехрестя вулиць Щербаківського та Естонської. На відео видно, що водії ігнорували сигнал світлофора і продовжували рух на червоне світло. 

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