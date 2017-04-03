Кияни скаржаться на водіїв. ВІДЕО
Кияни скаржаться на водіїв. ВІДЕО
До нас в редакцію звернувся київський водій і поскаржився, що вже немає сили терпіти нахабність деяких колег – столичних автомобілістів. На підтвердження своїх слів прислав відео із перехрестя вулиць Щербаківського та Естонської. На відео видно, що водії ігнорували сигнал світлофора і продовжували рух на червоне світло.
|
03.04.2017 | 23:45
|
03.04.2017 | 23:15
|
03.04.2017 | 22:45
|
03.04.2017 | 22:15
|
03.04.2017 | 21:45
|
03.04.2017 | 21:15
|
03.04.2017 | 20:45
|
03.04.2017 | 20:15
|
03.04.2017 | 15:20
|
02.04.2017 | 21:30
|
02.04.2017 | 20:30
|
01.04.2017 | 22:30
|
01.04.2017 | 21:30
|
01.04.2017 | 21:00
|
01.04.2017 | 20:30
|
01.04.2017 | 01:00
-
- 1 з 737
- ››