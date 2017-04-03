Українці стали більше довіряти поліції. ВІДЕО

Довіра до поліції в Україні зростає. За результатами досліджень соціологічної компанії ТНС Україна - 53 відсотки українців довіряють саме патрульній поліції, Нацполіції у свою чергу - 43 з половиною відсотки. Минулого року ці показники були нижчими.

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