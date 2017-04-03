У Чернігові "борець" з корупцією попався на хабарі. ВІДЕО
У Чернігові "борець" з корупцією попався на хабарі. ВІДЕО
В свої 28 років він встиг стати депутатом та заступником голови комісії з питань регламенту депутатської етики та запобігання корупції. Можливо вимагати хабар це один із власних методів «протидії»?...
І не лише це в огляді «ХАБАР NEWS»…
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