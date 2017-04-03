Українці не знають про своє право на соціальні послуги – експерти. ВІДЕО
Українці не знають про своє право на соціальні послуги – експерти. ВІДЕО
Достатньо поставити питання людині на вулиці, кажуть експерти, щоб з’ясувати – більшість наших співвітчизників навіть не знають на який захист від держави вони можуть розраховувати. І власне, що таке ця соціальна послуга.
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