Українці не знають про своє право на соціальні послуги – експерти. ВІДЕО

Достатньо поставити питання людині на вулиці, кажуть експерти, щоб з’ясувати – більшість наших співвітчизників навіть не знають на який захист від держави вони можуть розраховувати. І власне, що таке ця соціальна послуга.

Телеканал ЧП.INFO