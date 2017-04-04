Спалили друкарню, побили редактора - злочини проти ЗМІ тривають. ВІДЕО

Спалили друкарню, побили редактора - злочини проти ЗМІ тривають. ВІДЕО

12:20 04.04.2017

На Житомирщині редактора інтернет-видання «Бердичів-діловий» Валерія Шелепу побили прямо на очах у сина. Чоловік вранці мав завезти дитину до школи. Вийшов із ранцем до автівки. Син же лишився чекати вдома біля вікна, а доки татко подасть знак вийти до машини. До редактора одразу підійшли невідомі чоловіки спортивної статури. Щось запитали, а потім накинулися на Валерія Шелепу.

Телеканал ЧП.INFO

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
СБУ: спецслужби РФ намагались завербувати заробітчанина з Луганщини. ВІДЕО
СБУ: спецслужби РФ намагались завербувати заробітчанина з Луганщини. ВІДЕО
04.04.2017 | 17:00
Спалили друкарню, побили редактора - злочини проти ЗМІ тривають. ВІДЕО
04.04.2017 | 12:20
Київська поліція: на тілі жінки, що витягли з озера, знайдено поріз. ВІДЕО
Київська поліція: на тілі жінки, що витягли з озера, знайдено поріз. ВІДЕО
04.04.2017 | 11:40
У Яремче побилися та ледь не перестрілялися туристи. Оновлено. ВІДЕО
04.04.2017 | 11:20
На Львівщині п’яний водій тікав від поліції і потрапив у ДТП. Оновлено. ВІДЕО
04.04.2017 | 11:00
На Дніпропетровщині від вибуху гранати постраждали 16 людей. Оновлено. ВІДЕО
04.04.2017 | 10:45
Українці не знають про своє право на соціальні послуги – експерти. ВІДЕО
Українці не знають про своє право на соціальні послуги – експерти. ВІДЕО
03.04.2017 | 23:15
У Чернігові "борець" з корупцією попався на хабарі. ВІДЕО
У Чернігові "борець" з корупцією попався на хабарі. ВІДЕО
03.04.2017 | 22:45
Українці стали більше довіряти поліції. ВІДЕО
Українці стали більше довіряти поліції. ВІДЕО
03.04.2017 | 22:15
У Києві після зіткнення Шкоди і Фольксвагена троє людей опинилися у лікарні. ВІДЕО
У Києві після зіткнення Шкоди і Фольксвагена троє людей опинилися у лікарні. ВІДЕО
03.04.2017 | 21:45
Кияни скаржаться на водіїв. ВІДЕО
Кияни скаржаться на водіїв. ВІДЕО
03.04.2017 | 21:15
У зоні АТО військовий застрелив товариша по службі. ВІДЕО
У зоні АТО військовий застрелив товариша по службі. ВІДЕО
03.04.2017 | 20:45
На Донеччині затримали вчительку української мови. ВІДЕО
На Донеччині затримали вчительку української мови. ВІДЕО
03.04.2017 | 20:15
Серед підозрюваних у кривавій стрілянині у м. Дубно - син жертв. ВІДЕО
Серед підозрюваних у кривавій стрілянині у м. Дубно - син жертв. ВІДЕО
03.04.2017 | 15:20
Через декларації на антикорупційні організації можуть чинити тиск. ВІДЕО
Через декларації на антикорупційні організації можуть чинити тиск. ВІДЕО
02.04.2017 | 21:30
Порошенко пропонує відновити військові суди. ВІДЕО
Порошенко пропонує відновити військові суди. ВІДЕО
02.04.2017 | 20:30

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
Дискриминация и трудовой кодекс
30.03.2017
Олександр Охрименко
Президент Українського аналітичного центру
Сбербанк и все о чем не говорят наши политики
29.03.2017
Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Україна ніколи не вела і не веде торгівлю з окупованим Донбасом
17.03.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Чи підтримуєте ви законопроект щодо заборони абортів в Україні?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.