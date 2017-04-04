Спалили друкарню, побили редактора - злочини проти ЗМІ тривають. ВІДЕО

На Житомирщині редактора інтернет-видання «Бердичів-діловий» Валерія Шелепу побили прямо на очах у сина. Чоловік вранці мав завезти дитину до школи. Вийшов із ранцем до автівки. Син же лишився чекати вдома біля вікна, а доки татко подасть знак вийти до машини. До редактора одразу підійшли невідомі чоловіки спортивної статури. Щось запитали, а потім накинулися на Валерія Шелепу.

Телеканал ЧП.INFO