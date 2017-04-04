У Яремче побилися та ледь не перестрілялися туристи. Оновлено. ВІДЕО

На курорті Яремче, що в Івано-Франківській області, зустрілися троє туристів з Києва та Чернігівщини. Щось вони не поділили, почали сваритися, а потім і битися. Далі один з відпочивальників дістав пістолет та почав погрожувати двом іншим.

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Телеканал ЧП.INFO