У Яремче побилися та ледь не перестрілялися туристи. Оновлено. ВІДЕО
У Яремче побилися та ледь не перестрілялися туристи. Оновлено. ВІДЕО
На курорті Яремче, що в Івано-Франківській області, зустрілися троє туристів з Києва та Чернігівщини. Щось вони не поділили, почали сваритися, а потім і битися. Далі один з відпочивальників дістав пістолет та почав погрожувати двом іншим.
І не лише це… Також в «Огляді надзвичайних подій»:
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