На Дніпропетровщині від вибуху гранати постраждали 16 людей. Оновлено. ВІДЕО

І ще одна надзвичайна подія сталася у Дніпропетровській області, в селі Знаменівка Новомосковського району. Там від вибуху гранати постраждало 16 людей. Сталося все вночі біля місцевого кафе. За попередніми даними поліції, 25-річний раніше судимий чоловік влаштував сварку з відвідувачами, після чого дістав гранату і кинув її на землю. По допомогу медиків звернулися 16 людей, на щастя ніхто не загинув. Зловмисника затримали. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею замах на злочин, а підозрюваному обирають запобіжний захід.

Телеканал ЧП.INFO