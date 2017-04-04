Київська поліція: на тілі жінки, що витягли з озера, знайдено поріз. ВІДЕО
Київська поліція: на тілі жінки, що витягли з озера, знайдено поріз. ВІДЕО
Загиблу виявили в озері на столичній Оболоні. Для з’ясування причини смерті тіло жінки направили на судово-медичну експертизу. Розпочато кримінальне провадження.
До поліції від чоловіка надійшло повідомлення про те, що він виявив мертвою у воді свою співмешканку.
На момент прибуття слідчо-оперативної групи лікарі констатували смерть жінки. Нею виявилася 38-річна уродженка Одеської області, яка останнім часом проживала у Києві.
За попереднім висновком лікарів, на животі жінки виявили поріз. Для з’ясування причини смерті тіло направили на судово-медичну експертизу.
Слідчо-оперативна група ретельно оглянула місце події. Вилучені речові докази направили на експертні дослідження.
37-річний місцевий мешканець пояснив правоохоронцям, що вони разом із цивільною дружиною пішли на рибалку, де вживали алкогольні напої. З його слів, із ними була пара знайомих.
Більше киянин нічого пригадати не зміг, тому що перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння. Наразі чоловік перебуває в управлінні поліції, де з ним та його знайомими спілкуються правоохоронці.
За фактом смерті жінки слідчим відділом Оболонського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Поліцейські з’ясовують всі обставини, встановлюють свідків та очевидців події.
За матеріалами ВК ГУНП у Києві
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