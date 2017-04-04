Київська поліція: на тілі жінки, що витягли з озера, знайдено поріз. ВІДЕО

Загиблу виявили в озері на столичній Оболоні. Для з’ясування причини смерті тіло жінки направили на судово-медичну експертизу. Розпочато кримінальне провадження.

До поліції від чоловіка надійшло повідомлення про те, що він виявив мертвою у воді свою співмешканку.

На момент прибуття слідчо-оперативної групи лікарі констатували смерть жінки. Нею виявилася 38-річна уродженка Одеської області, яка останнім часом проживала у Києві.

За попереднім висновком лікарів, на животі жінки виявили поріз. Для з’ясування причини смерті тіло направили на судово-медичну експертизу.

Слідчо-оперативна група ретельно оглянула місце події. Вилучені речові докази направили на експертні дослідження.

37-річний місцевий мешканець пояснив правоохоронцям, що вони разом із цивільною дружиною пішли на рибалку, де вживали алкогольні напої. З його слів, із ними була пара знайомих.

Більше киянин нічого пригадати не зміг, тому що перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння. Наразі чоловік перебуває в управлінні поліції, де з ним та його знайомими спілкуються правоохоронці.

За фактом смерті жінки слідчим відділом Оболонського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Поліцейські з’ясовують всі обставини, встановлюють свідків та очевидців події.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві