СБУ: спецслужби РФ намагались завербувати заробітчанина з Луганщини. ВІДЕО

Співробітники контррозвідки Служби безпеки України викрили спробу вербування спецслужбами Росії мешканця Луганської області.

Правоохоронці встановили, що українець потрапив у поле зору російських спецорганів наприкінці 2016 року під час нелегального перебування в Росії. Чоловік неофіційно працевлаштувався на одному з підприємств, що було використано для тиску на нього та примусу до співробітництва на шкоду інтересам національної безпеки нашої держави.

Після вербування співробітник російської спецслужби доручив заробітчанину оперативне завдання, згідно з яким чоловік мав повернутися в Україну та зібрати дані про географічне розташування бойових позицій, кількість особового складу, озброєння та військової техніки підрозділів Збройних Сил України у районі Лисичанська. Після виконання завдання він мав прибути до РФ та передати інформацію російським спецслужбам. Під час поїздки в Україну чоловік також отримав завдання організувати збір та передачу необхідної росіянам інформації через своїх родичів, які мешкають на Луганщині.

За роботу на російські спецслужби співробітник ФСБ гарантував чоловіку сприяння в оформленні документів для легального працевлаштування в Росії.

Однак після повернення в Україну чоловік відразу звернувся до Служби безпеки України та розповів про обставини вербування російськими спецслужбами.

Через добровільне повідомлення про контакти з спецслужбами РФ, згідно із законодавством, заробітчанина звільнено від кримінальної відповідальності.

За матеріалами прес-центру СБУ