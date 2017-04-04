Українець ледь не став російським шпигуном. ВІДЕО
Українець ледь не став російським шпигуном. ВІДЕО
В СБУ розповіли про спробу вербування українця російською ФСБ. Представники спецслужби почали придивлятися до українця ще наприкінці минулого року, коли він нелегально був у Росії. Чоловік з Луганської області поїхав туди аби заробити грошей, працював електриком. Не офіційно. І через це його почали шантажувати.
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