В Інституті серця щороку оперують близько 500 дітей з вадами серця. ВІДЕО
В Інституті серця щороку оперують близько 500 дітей з вадами серця. ВІДЕО
Коли фахівців, які можуть надати якісну допомогу дітям, в Інституті серця вистачає, то з обладнанням – проблеми. Приміром, апарат з допомогою якого можна діагностувати ваду серця – просто зламався. А коштів на новий – обмаль. Про проблему дізнались батьки 3-річої пацієнтки. Запропонували свою допомогу. Вже через деякий час в лікарні з’явилось нове та сучасне обладнання.
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