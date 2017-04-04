В Інституті серця щороку оперують близько 500 дітей з вадами серця. ВІДЕО

Коли фахівців, які можуть надати якісну допомогу дітям, в Інституті серця вистачає, то з обладнанням – проблеми. Приміром, апарат з допомогою якого можна діагностувати ваду серця – просто зламався. А коштів на новий – обмаль. Про проблему дізнались батьки 3-річої пацієнтки. Запропонували свою допомогу. Вже через деякий час в лікарні з’явилось нове та сучасне обладнання.

Телеканал ЧП.INFO