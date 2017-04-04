У Маріуполі мати вже двічі лишала дитину у небезпеці. ВІДЕО
У Маріуполі мати вже двічі лишала дитину у небезпеці. ВІДЕО
У Маріуполі мало не загинула дитина. Близько 5-ої години ранку поліцейські почули крик дівчинки. Одразу на місце була направлена зміна правоохоронців.
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