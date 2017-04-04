Дитину з аутизмом виживають зі школи. ВІДЕО

Спеціалізованих шкіл недостатньо, а у звичайних не задоволені поведінкою сина - таким реченням описує свою проблему мати восьмирічного Артема. У хлопчика аутизм. Спочатку він вчився з педагогами сам на сам, а потім зі згоди адміністрації школи почав ходити на уроки разом з усіма дітьми.

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