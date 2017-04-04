У Києві жінка «на гарячому» впіймала крадія-гастролера. ВІДЕО
У Києві жінка «на гарячому» впіймала крадія-гастролера. ВІДЕО
На станції метро Дарниця у Києві жінка запримітила кишенькового злодія. Вона, ні на хвилину не замислюючись, кинулася його ловити. Зловмисника жінка затримала. Ним виявився гастролер з Молдови, який крав телефони та гаманці у маршрутках.
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