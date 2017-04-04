Україна впевнено впроваджує демократичні зміни - Freedom House. ВІДЕО
Україна впевнено впроваджує демократичні зміни - Freedom House. ВІДЕО
Україна впевнено впроваджує демократичні зміни. Прогрес нашої держави відзначила міжнародна правозахисна організація Freedom House. Зокрема, експерти також відзначили , в Україні продовжують боротися з корупцією, поліпшилася ситуація з незалежністю судової гілки влади. Люди почали більше довіряти судам, правоохоронцям. А відтак, зменшилась кількість екстремістів в країні, разом з тим громадськість стала менш активною порівняно з 2015 роком.
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