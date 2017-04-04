Депутати прагнуть обмежити свободу в Інтернеті. – Експерти. ВІДЕО
Депутати прагнуть обмежити свободу в Інтернеті. – Експерти. ВІДЕО
Низка українських депутатів наполегливо намагаються просунути у Верховну Раду на голосування законопроекти, про обмеження свободи в інтернеті. Це ніби допоможе в інформаційній війні проти Росії, на практиці ж кажуть експерти, вийде так, що за висловлювання своєї думки в Інтернеті можна отримати проблеми з законом.
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