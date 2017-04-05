Ще один бойовик повернувся додому за програмою СБУ. ВІДЕО
Ще один бойовик повернувся додому за програмою СБУ. ВІДЕО
Співробітники Служби безпеки України у рамках Програми «На тебе чекають вдома» схилили до добровільного складання зброї та повернення до мирного життя колишнього бойовика так званої «ДНР».
Мешканець Селидівського району Донецької області у листопаді 2016 року через відсутність постійної роботи добровільно вступив до терористичної організації «ДНР». Чоловік відповідав за роботу з особовим складом в одному з незаконних збройних формувань бойовиків, розташованого поблизу Макіївки.
Розчарувавшись в утопічних ідеях так званої «новоросії» він у січні 2017 року втік від бойовиків. У соціальних мережах чоловік знайшов інформацію про програму СБУ «На тебе чекають вдома» та, подолавши страх, звернувся до правоохоронців.
Колишній бойовик написав заяву до СБУ про добровільний вихід з незаконного збройного формування та сподівається на передбачене законодавством України звільнення від кримінальної відповідальності.
Він звертається із закликом скласти зброю до тих своїх колишніх «колег», що продовжують перебувати у складі терористичних організацій «ДНР/ЛНР».
За матеріалами прес-центру СБУ
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