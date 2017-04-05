На Івано-Франківщині жінка на «BMW» збила поліцейського. ВІДЕО
На Івано-Франківщині жінка на «BMW» збила поліцейського. ВІДЕО
На околицях Івано-Франківська у ДТП потрапило два легковики: «Renault» та «Audi». Водії викликали поліцію і уже оформляли протокол. Коли раптом в них на повному ходу влетів «BMW X5». Жінка, яка перебувала за кермом позашляховика, спробувала втекти і по дорозі ще й розбила патрульну машину. Обох водіїв та поліцейського госпіталізували із важкими травмами, а орієнтування на машину порушниці розіслали патрулям. Згодом її затримали за 4 кілометри від місця аварії. Експертиза показала у крові жінки 1,95 проміле алкоголю, що свідчить про доволі сильне сп’яніння.
І не лише це. Також в огляді ДТП дивіться…
В Києві легковик влетів у стовп
В Одесі не розминулось два «ВАЗи»
В Запоріжжі на перехресті сталась карколомна ДТП
|
05.04.2017 | 07:20
|
05.04.2017 | 07:00
|
05.04.2017 | 06:45
|
05.04.2017 | 03:05
|
04.04.2017 | 23:45
|
04.04.2017 | 23:15
|
04.04.2017 | 22:45
|
04.04.2017 | 22:15
|
04.04.2017 | 21:45
|
04.04.2017 | 21:15
|
04.04.2017 | 20:45
|
04.04.2017 | 20:15
|
04.04.2017 | 17:00
|
04.04.2017 | 12:20
|
04.04.2017 | 11:40
|
04.04.2017 | 11:20
-
- 1 з 739
- ››