На Івано-Франківщині жінка на «BMW» збила поліцейського. ВІДЕО

На околицях Івано-Франківська у ДТП потрапило два легковики: «Renault» та «Audi». Водії викликали поліцію і уже оформляли протокол. Коли раптом в них на повному ходу влетів «BMW X5». Жінка, яка перебувала за кермом позашляховика, спробувала втекти і по дорозі ще й розбила патрульну машину. Обох водіїв та поліцейського госпіталізували із важкими травмами, а орієнтування на машину порушниці розіслали патрулям. Згодом її затримали за 4 кілометри від місця аварії. Експертиза показала у крові жінки 1,95 проміле алкоголю, що свідчить про доволі сильне сп’яніння.

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