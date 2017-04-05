У Києві знайшли тіло жінки: троє свідків нічого не пам'ятають. Оновлено. ВІДЕО
У Києві знайшли тіло жінки: троє свідків нічого не пам'ятають. Оновлено. ВІДЕО
Теплою порою люди почали дедалі частіше виїжджати на природу. І часто такі гуляння проходять не без оковитої. А під градусом значно важче контролювати ситуацію. Так, у Києві на Оболоні в озері знайшли тіло жінки. Подробиці нам розповіли правоохоронці.
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