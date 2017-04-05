У Києві знайшли тіло жінки: троє свідків нічого не пам'ятають. Оновлено. ВІДЕО

У Києві знайшли тіло жінки: троє свідків нічого не пам'ятають. Оновлено. ВІДЕО

07:00 05.04.2017

Теплою порою люди почали дедалі частіше виїжджати на природу. І часто такі гуляння проходять не без оковитої. А під градусом значно важче контролювати ситуацію. Так, у Києві на Оболоні в озері знайшли тіло жінки. Подробиці нам розповіли правоохоронці. 

Крім того, дивіться в огляді:

Наркотики із перцем – хитрощі наркоторговців.

На Донеччині школяр обманув власну матір: понад 100 правоохоронців шукали його. 

Хлопець привіз до Києва наркотиків на суму понад 1 000 000 гривень.

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