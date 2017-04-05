Депутати хочуть посилити відповідальність для живодерів. ВІДЕО
Депутати хочуть посилити відповідальність для живодерів. ВІДЕО
Численні звернення, мітинги, акції під Верховною радою імовірно таки принесуть результат. Депутати у першому читанні проголосували за посилення покарання для живодерів, аж до кримінальної відповідальності. Тобто кримінальне покарання може чекати не тільки на вбивцю тварини, а й на того, хто наприклад бив чи морив голодом тварину.
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