Депутати хочуть посилити відповідальність для живодерів. ВІДЕО

Численні звернення, мітинги, акції під Верховною радою імовірно таки принесуть результат. Депутати у першому читанні проголосували за посилення покарання для живодерів, аж до кримінальної відповідальності. Тобто кримінальне покарання може чекати не тільки на вбивцю тварини, а й на того, хто наприклад бив чи морив голодом тварину.

Телеканал ЧП.INFO