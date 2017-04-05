С.Князєв: у Мелітополі фермер катував подружжя робітників (ВІДЕО)

Про це Голова Національної поліції повідомив сьогодні, 5 квітня.

За словами Сергія Князєва, мешканець Мелітополя прикував ланцюгом за шию двох своїх земляків, які працювали у його фермерському господарстві. Причиною такого жорстокого вчинку став вигаданий зловмисником «борг».

«Завдяки професійним діям працівників поліції заручників звільнено без шкоди їхньому здоров’ю», – зазначив глава Нацполіції.

Нагадаємо, в Мелітопольскому районі Запорізької області поліцейські звільнили заручників. Їх викрав і утримував в ангарі місцевий фермер. Крім того, поліція виявила в ангарі набої, 35 тротилових шашок загальною вагою 7 кг.

Зараз зловмисника затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За матеріалами ВК Національної поліції України