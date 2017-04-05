С.Князєв: у Мелітополі фермер катував подружжя робітників (ВІДЕО)
С.Князєв: у Мелітополі фермер катував подружжя робітників (ВІДЕО)
Про це Голова Національної поліції повідомив сьогодні, 5 квітня.
За словами Сергія Князєва, мешканець Мелітополя прикував ланцюгом за шию двох своїх земляків, які працювали у його фермерському господарстві. Причиною такого жорстокого вчинку став вигаданий зловмисником «борг».
«Завдяки професійним діям працівників поліції заручників звільнено без шкоди їхньому здоров’ю», – зазначив глава Нацполіції.
Нагадаємо, в Мелітопольскому районі Запорізької області поліцейські звільнили заручників. Їх викрав і утримував в ангарі місцевий фермер. Крім того, поліція виявила в ангарі набої, 35 тротилових шашок загальною вагою 7 кг.
Зараз зловмисника затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
За матеріалами ВК Національної поліції України
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