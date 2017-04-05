У Києві батько зґвалтував свою маленьку дочку. ВІДЕО
У Києві батько зґвалтував свою маленьку дочку. ВІДЕО
Київ. П’яний батько приїхав провідати свою дев’ятирічну дочку. Поки мама ходила у магазин, він зґвалтував дитину. Про надзвичайну подію розповіла тітка дівчинки. Вона прийшла у гості до родичів, побачила закривавлений одяг племінниці та синці на її тілі. Тридцяти дев’ятирічний батько ж сказав, що дитина подряпалася сама. Тітка викликала лікарів та поліцію. Ґвалтівника затримали. Йому загрожує до п’ятнадцяти років тюремного ув’язнення.
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