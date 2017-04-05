В Києві через пожежу людей евакуйовували з дев’ятого поверху. ВІДЕО

На столичній Татарці зайнявся дев’ятиповерховий будинок. За попередньою версією, полум’я спалахнуло на сходовій клітці 6-го поверху, та вже за лічені хвилини вогонь розповсюдився аж до 9-го поверху. Люди опинились у пастці. Пожежникам довелось декого спускати по спеціальній драбині. Таким чином врятували 37 мешканців. Решта - змогли вибратись на вулицю самостійно.

Телеканал ЧП.INFO