Теракт в метро Санкт-Петербурга розділив українців на два табори. ВІДЕО
Теракт в метро Санкт-Петербурга розділив українців на два табори. ВІДЕО
Українці принесли квіти до посольства Росії у Києві. Так вшанували жертв вибуху у метро Санкт-Петербурга. Свої співчуття висловили і деякі відомі українці. Зокрема співак Святослав Вокарчук написав про це на своїй сторінці в Twitter. Пост співака, судячи з коментарів, викликав дуже не однозначні реакції. Деякі люди не зрозуміли такої толерантності артиста і вважають, що зараз не час підтримувати росіян навіть такій ситуації. Мовляв, всі вони представляють країну-агресора.
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