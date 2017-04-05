Теракт в метро Санкт-Петербурга розділив українців на два табори. ВІДЕО

Українці принесли квіти до посольства Росії у Києві. Так вшанували жертв вибуху у метро Санкт-Петербурга. Свої співчуття висловили і деякі відомі українці. Зокрема співак Святослав Вокарчук написав про це на своїй сторінці в Twitter. Пост співака, судячи з коментарів, викликав дуже не однозначні реакції. Деякі люди не зрозуміли такої толерантності артиста і вважають, що зараз не час підтримувати росіян навіть такій ситуації. Мовляв, всі вони представляють країну-агресора.

Телеканал ЧП.INFO