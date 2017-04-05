Через ДТП у Києві байкер та його пасажир опинилися у лікарні. ВІДЕО
Через ДТП у Києві байкер та його пасажир опинилися у лікарні. ВІДЕО
Аварія сталася вдень на вулиці Липкіського у Києві. Тут зіткнулися мотоцикл Ямаха та позашляховик Тойота.
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