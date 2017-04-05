Депутати пропонують заборонити аборти в Україні. ВІДЕО
Депутати пропонують заборонити аборти в Україні. ВІДЕО
Днями у парламенті зареєстрували законопроект «Про обмеження щодо проведення операцій штучного переривання вагітності» Згідно цього документу жінкам, хочуть вони цього чи ні – треба буде народжувати. Щоправда, є винятки.
|
05.04.2017 | 23:15
|
05.04.2017 | 22:45
|
05.04.2017 | 22:15
|
05.04.2017 | 21:45
|
05.04.2017 | 21:15
|
05.04.2017 | 20:47
|
05.04.2017 | 20:17
|
05.04.2017 | 19:45
|
05.04.2017 | 12:02
|
05.04.2017 | 07:20
|
05.04.2017 | 07:00
|
05.04.2017 | 06:45
|
05.04.2017 | 03:05
|
04.04.2017 | 23:45
|
04.04.2017 | 23:15
|
04.04.2017 | 22:45
-
- 1 з 739
- ››