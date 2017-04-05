Журналісти змушені виборювати інформацію через суди. ВІДЕО

Беручись за розслідування, представникам ЗМІ потрібно, в першу чергу, запастись терпінням. Бо ж його знадобиться з лишком. На кожному кроці журналіст стикається із нерозумінням, зневагою, ігноруванням або навмисним приховуванням інформації. І у цій справі закон «Про доступ до публічної інформації» мало допомагає.

Телеканал ЧП.INFO