Журналісти змушені виборювати інформацію через суди. ВІДЕО
Журналісти змушені виборювати інформацію через суди. ВІДЕО
Беручись за розслідування, представникам ЗМІ потрібно, в першу чергу, запастись терпінням. Бо ж його знадобиться з лишком. На кожному кроці журналіст стикається із нерозумінням, зневагою, ігноруванням або навмисним приховуванням інформації. І у цій справі закон «Про доступ до публічної інформації» мало допомагає.
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