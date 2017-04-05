100 доларів не допомогли водію з Дніпра уникнути відповідальності. ВІДЕО

100 доларів не допомогли водію з Дніпра уникнути відповідальності. ВІДЕО

22:45 05.04.2017

У Дніпрі патрульні зупинили водія моторолера. Чоловік порушив правила дорожнього руху. Коли поліцейські вирішили перевірити документи на його двоколісний, то і їх не знайшлось. Як не складно здогадатись - і водійських прав у нього теж не було. Упевнений у тому, що все вирішують гроші, чоловік поклав 100 доларів на заднє скло патрульного авто.

Не тільки це, також в Хабар News дивіться про таке……

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