100 доларів не допомогли водію з Дніпра уникнути відповідальності. ВІДЕО
100 доларів не допомогли водію з Дніпра уникнути відповідальності. ВІДЕО
У Дніпрі патрульні зупинили водія моторолера. Чоловік порушив правила дорожнього руху. Коли поліцейські вирішили перевірити документи на його двоколісний, то і їх не знайшлось. Як не складно здогадатись - і водійських прав у нього теж не було. Упевнений у тому, що все вирішують гроші, чоловік поклав 100 доларів на заднє скло патрульного авто.
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