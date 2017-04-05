Україна закликає РФ скасувати призов в окупованому Криму. ВІДЕО

Скасувати призов на військову службу в окупованому Криму. З такою вимогою Міністерство закордонних справ України звернулося до Російської Федерації. Цього року та планує поповнити лави російської армії. Вручити повістки хоче п’ятьом тисячам кримчан. Україна виступає різко проти призову жителів анексованого півострову. У своїй заяві МЗС цитує резолюцію ООН, яка визнала Росію державою-окупантом, а Крим – тимчасово окупованою територією.

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