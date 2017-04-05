Україна закликає РФ скасувати призов в окупованому Криму. ВІДЕО

Україна закликає РФ скасувати призов в окупованому Криму. ВІДЕО

23:15 05.04.2017

Скасувати призов на військову службу в окупованому Криму. З такою вимогою Міністерство закордонних справ України звернулося до Російської Федерації. Цього року та планує поповнити лави російської армії. Вручити повістки хоче п’ятьом тисячам кримчан. Україна виступає різко проти призову жителів анексованого півострову. У своїй заяві МЗС цитує резолюцію ООН, яка визнала Росію державою-окупантом, а Крим – тимчасово окупованою територією.  

Телеканал ЧП.INFO

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
Україна закликає РФ скасувати призов в окупованому Криму. ВІДЕО
Україна закликає РФ скасувати призов в окупованому Криму. ВІДЕО
05.04.2017 | 23:15
100 доларів не допомогли водію з Дніпра уникнути відповідальності. ВІДЕО
100 доларів не допомогли водію з Дніпра уникнути відповідальності. ВІДЕО
05.04.2017 | 22:45
Журналісти змушені виборювати інформацію через суди. ВІДЕО
Журналісти змушені виборювати інформацію через суди. ВІДЕО
05.04.2017 | 22:15
Депутати пропонують заборонити аборти в Україні. ВІДЕО
Депутати пропонують заборонити аборти в Україні. ВІДЕО
05.04.2017 | 21:45
Через ДТП у Києві байкер та його пасажир опинилися у лікарні. ВІДЕО
Через ДТП у Києві байкер та його пасажир опинилися у лікарні. ВІДЕО
05.04.2017 | 21:15
Теракт в метро Санкт-Петербурга розділив українців на два табори. ВІДЕО
Теракт в метро Санкт-Петербурга розділив українців на два табори. ВІДЕО
05.04.2017 | 20:47
В Києві через пожежу людей евакуйовували з дев’ятого поверху. ВІДЕО
В Києві через пожежу людей евакуйовували з дев’ятого поверху. ВІДЕО
05.04.2017 | 20:17
У Києві батько зґвалтував свою маленьку дочку. ВІДЕО
У Києві батько зґвалтував свою маленьку дочку. ВІДЕО
05.04.2017 | 19:45
С.Князєв: у Мелітополі фермер катував подружжя робітників (ВІДЕО)
С.Князєв: у Мелітополі фермер катував подружжя робітників (ВІДЕО)
05.04.2017 | 12:02
На Івано-Франківщині жінка на «BMW» збила поліцейського. ВІДЕО
На Івано-Франківщині жінка на «BMW» збила поліцейського. ВІДЕО
05.04.2017 | 07:20
У Києві знайшли тіло жінки: троє свідків нічого не пам'ятають. ВІДЕО
У Києві знайшли тіло жінки: троє свідків нічого не пам'ятають. Оновлено. ВІДЕО
05.04.2017 | 07:00
Депутати хочуть посилити відповідальність для живодерів. ВІДЕО
Депутати хочуть посилити відповідальність для живодерів. ВІДЕО
05.04.2017 | 06:45
Ще один бойовик повернувся додому за програмою СБУ. ВІДЕО
Ще один бойовик повернувся додому за програмою СБУ. ВІДЕО
05.04.2017 | 03:05
Депутати прагнуть обмежити свободу в Інтернеті. – Експерти. ВІДЕО
Депутати прагнуть обмежити свободу в Інтернеті. – Експерти. ВІДЕО
04.04.2017 | 23:45
Україна впевнено впроваджує демократичні зміни - Freedom House. ВІДЕО
Україна впевнено впроваджує демократичні зміни - Freedom House. ВІДЕО
04.04.2017 | 23:15
У Києві жінка «на гарячому» впіймала крадія-гастролера. ВІДЕО
У Києві жінка «на гарячому» впіймала крадія-гастролера. ВІДЕО
04.04.2017 | 22:45

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
Дискриминация и трудовой кодекс
30.03.2017
Олександр Охрименко
Президент Українського аналітичного центру
Сбербанк и все о чем не говорят наши политики
29.03.2017
Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Україна ніколи не вела і не веде торгівлю з окупованим Донбасом
17.03.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Чи співчуваєте ви жертвам теракту у Пітері?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.