Моторошна ДТП в Одесі - лікар на Audi ледь не вбив байкера. ВІДЕО

Що стало причиною приголомшливої аварії в Одесі дивіться в огляді дтп. А також в сьогоднішньому випуску:

- В Тернополі водій ВMW протаранив Lanos та втік з місця події;

- В Харкові жінка Shkoda спровокувала потужну ДТП на перехресті

- В Києві через пішохода водій Мерседеса розкошелиться на 2000 грн.

Телеканал ЧП.INFO