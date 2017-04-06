Моторошна ДТП в Одесі - лікар на Audi ледь не вбив байкера. ВІДЕО
Моторошна ДТП в Одесі - лікар на Audi ледь не вбив байкера. ВІДЕО
Що стало причиною приголомшливої аварії в Одесі дивіться в огляді дтп. А також в сьогоднішньому випуску:
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