У Сумах затримали підозрюваних у розбійному нападі. ВІДЕО

Жертвою жахливого злочину стала жителька Сумської області. Вечір спочатку не відрізнявся від інших – як завжди о восьмій годині жінка закрила магазин, в якому працює, і на велосипеді поїхала додому…. Однак дорогою на неї напали.

І не лише це в огляді надзвичайних подій…

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Телеканал ЧП.INFO