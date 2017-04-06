У Сумах затримали підозрюваних у розбійному нападі. ВІДЕО
У Сумах затримали підозрюваних у розбійному нападі. ВІДЕО
Жертвою жахливого злочину стала жителька Сумської області. Вечір спочатку не відрізнявся від інших – як завжди о восьмій годині жінка закрила магазин, в якому працює, і на велосипеді поїхала додому…. Однак дорогою на неї напали.
І не лише це в огляді надзвичайних подій…
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