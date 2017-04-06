На Житомирщині поліція розкрила озброєний напад на ювелірну крамницю. ВІДЕО

На Житомирщині поліція розкрила озброєний напад на ювелірну крамницю. ВІДЕО

20:00 06.04.2017

У м. Новограді-Волинському група невідомих осіб у масках, з битою та зброєю у руках, увірвалась до місцевої ювелірної крамниці та винесли звідти цінні прикраси на майже мільйон гривень.

Уже наступного дня поліцейські викрили та затримали розбійників.

Операція зловмисників тривала близько 10 хвилин, за які вони встигли несподівано увірватися до ювелірного магазину, залякати продавця, розбити вітрини й винести найцінніші золоті вироби. Таке повідомлення надійшло до Новоград-Волинського відділу поліції.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група, працівники якої з’ясували, що у приміщення ювелірки, де знаходилася одна продавчиня, увірвалися двоє чоловіків у масках. За словами працівниці закладу, один з них тримав у руках биту, інший – предмет, схожий на  пістолет.  Погрожуючи фізичною розправою, невідомий битою розтрощив скло на вітрині, потому обидва вихопили лотки із золотом та втекли. Сума збитку склала майже 850 тисяч гривень.

19-річного звягельчанина поліція затримала за добу у метрополітені м. Києва. Хлопець ніс габаритну сумку, що видалася підозрілою правоохоронцям. Під час огляду у ній виявили золоті ювелірні вироби із цінниками. У ході перевірки хлопець зізнався у злочині. Як з’ясувалося, молодик мав намір здати у столичному ломбарді награбоване.

Двох його поплічників-однолітків, які також виявилися звягельчанами, поліцейські теж затримали уже у райцентрі. Молодики у розбої зізналися і пояснили його банальним бажанням розбагатіти.

– Попередньо встановлено, що до злочину хлопці готувалися кілька місяців. Безпосередньо у день вчинення переодягнулися у під’їзді найближчого будинку, а потім, після нападу, спалили усі речі, сподіваючись тим самим знищити докази своєї причетності, - продовжив Юрій Кононенко.

У результаті проведених санкціонованих обшуків поліцейські вилучили золото та інші речові докази.

Двох із підозрюваних було затримано у порядку ст.208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України. До слова, нині триває судовий розгляд матеріалів за фактами незаконних заволодінь транспортними засобами у м. Новограді-Волинському, до яких причетний один із нинішніх фігурантів розбою.

За чинним законодавством молодикам може загрожувати від 8 до 15 років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області

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