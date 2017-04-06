З’явилися подробиці кривавої бійки у Полтаві. ВІДЕО

Все розпочиналося з мирної акції протесту. У центрі Полтави ввечері зібралося близько 300 людей. Так хотіли привернути увагу, висловити свій протест проти забудови історичної арки «Газетний провулок». Спочатку все начебто було спокійно. Люди стояли з плакатами і висловлювали своє невдоволення. Однак, в якийсь момент, протестуючі та охоронці почали битися. Один чоловік отримав ножове поранення. Зараз він у реанімації. Інший чоловік отримав травму голови, скоріш за все, від удару дерев’яною палицею. Також постраждав патрульний поліцейський. Зараз усі потерпілі у лікарні. Правоохоронці відкрили 5 кримінальних проваджень.

Телеканал ЧП.INFO