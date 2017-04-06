У Маріуполі біля школи знайшли гранату. ВІДЕО

Маріуполь. Діти однієї зі шкіл міста вийшли на суботник. Планувалось, що вони прибиратимуть подвір’я школи та територію навколо. Однак, знаючи про можливу небезпеку, співробітники ювенальної превенції поліції попередньо вирішили так би мовити оглянути фронт робіт школярів. Така пересторога, як виявилось, була недаремною.

Телеканал ЧП.INFO