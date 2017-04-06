Нова станція метро Лівобережна не пристосована для людей з інвалідністю. ВІДЕО
Нова станція метро Лівобережна не пристосована для людей з інвалідністю. ВІДЕО
Вже за кілька тижнів Україна прийматиме найбільший пісенний конкурс «Євробачення». Гасло конкурсу «Шануємо різноманіття». Однак саме з цим можуть виникнути серйозні проблеми, адже навряд чи шаною можна назвати умови для людей з інвалідністю. Навіть реконструйована спеціально до Євробачення станція метро Лівобережна не витримує жодної критики. Аби вкотре звернути на це увагу там зібралися люди на інвалідних візках, і наочно показали, що станція не пристосована для них.
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