Нова станція метро Лівобережна не пристосована для людей з інвалідністю. ВІДЕО

Вже за кілька тижнів Україна прийматиме найбільший пісенний конкурс «Євробачення». Гасло конкурсу «Шануємо різноманіття». Однак саме з цим можуть виникнути серйозні проблеми, адже навряд чи шаною можна назвати умови для людей з інвалідністю. Навіть реконструйована спеціально до Євробачення станція метро Лівобережна не витримує жодної критики. Аби вкотре звернути на це увагу там зібралися люди на інвалідних візках, і наочно показали, що станція не пристосована для них.

Телеканал ЧП.INFO