У «ДНР» вербують довічно засуджених. ВІДЕО
У «ДНР» вербують довічно засуджених. ВІДЕО
На тимчасово непідконтрольних Україні територіях бойовики вербують до своїх лав довічно засуджених. Поліція Донецької області оприлюднила часткові результати розслідування.
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