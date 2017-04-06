В Чернігові під час бійки школярка отримала струс мозку. ВІДЕО

У Чернігові школярки напали на одну із своїх знайомих. Прямо у дворі її били руками та ногами, а в цей час більше десятка дітей знімали увесь процес на відео. Врятувала дитину місцева жителька. Вона викликала поліцію, і школярі повтікали. Матір потерпілої відвезла доньку в лікарню. Медики діагностували у неї струс мозку та чисельні забої. В поліції по факту побиття відкрили кримінальне провадження.

І не лише це. Також в огляді соціальних мереж дивіться…

В Києві незрячому чоловікові заборонили спускатись в метро

В Чернівцях пасажирів возять у маршрутках з відкритими дверима

Телеканал ЧП.INFO