5-ти річний хлопчик із Запоріжжя повідомив поліцію, що тато вбиває маму. ВІДЕО
5-ти річний хлопчик із Запоріжжя повідомив поліцію, що тато вбиває маму. ВІДЕО
У Запоріжжі патрульних викликала дитина – мовляв тато вбиває маму. У квартирі застали чоловіка з ножем і закривавлену жінку. Біді вдалося зарадити – за справу взялися слідчі. Фахівці кажуть, проблема насильства над жінками в Україні буде лише загострюватися доки домашні тирани відчуватимуть безкарність.
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