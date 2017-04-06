5-ти річний хлопчик із Запоріжжя повідомив поліцію, що тато вбиває маму. ВІДЕО

У Запоріжжі патрульних викликала дитина – мовляв тато вбиває маму. У квартирі застали чоловіка з ножем і закривавлену жінку. Біді вдалося зарадити – за справу взялися слідчі. Фахівці кажуть, проблема насильства над жінками в Україні буде лише загострюватися доки домашні тирани відчуватимуть безкарність.

Телеканал ЧП.INFO