34% переселенців не хочуть повертатися додому. ВІДЕО

34% переселенців із Донбасу та Криму не хочуть повертатися додому. Такі дані оприлюднили в Київському міжнародному інституті соціології. Окрім того соціологи звертають увагу, що трохи більше чверті опитаних прогнозують, що рано чи пізно таки доведеться повернутися на окуповані території попри власні побоювання. Все тому, що у них після переїзду виникло чимало проблем, і ці люди їх вирішити самотужки не в силах. Адже лише 54% переселенців мають стабільну роботу. Та й то тепер, практично, вся зарплата іде на оренду житла. Саме відсутність даху над головою, заявляють експерти, основна проблема вимушених переселенців.

Телеканал ЧП.INFO