На Сумщині перекинулася маршрутка. Є постраждалі. ВІДЕО

На Сумщині перекинулася маршрутка. Є постраждалі. ВІДЕО

07:20 07.04.2017

Моторошна ДТП у Сумської області. За маршрутом «Пристайлове-Лебедин-Суми» водій мікроавтобуса віз вісьмох пасажирів. Аж раптом на перехресті він влетів у вантажівку. Від потужного удару маршрутка перекинулася. Пасажири самотужки змушені були вилазити через вікна. Постраждало п’ять людей.

І не лише це… Також в «Огляді ДТП»:

П’яний водій влетів в автобусну зупинку…

Серйозна аварія на перехресті у Маріуполі…

У Дніпрі перекинулася іномарка.

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