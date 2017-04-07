На Сумщині перекинулася маршрутка. Є постраждалі. ВІДЕО

Моторошна ДТП у Сумської області. За маршрутом «Пристайлове-Лебедин-Суми» водій мікроавтобуса віз вісьмох пасажирів. Аж раптом на перехресті він влетів у вантажівку. Від потужного удару маршрутка перекинулася. Пасажири самотужки змушені були вилазити через вікна. Постраждало п’ять людей.

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Телеканал ЧП.INFO