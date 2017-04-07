У Сумах жорстоко та безжально вбили жінку. Оновлено. ВІДЕО
У Сумах жорстоко та безжально вбили жінку. Оновлено. ВІДЕО
Батько прийшов у гості до своєї дорослої доньки, однак живою її вже не застав. Каже, на її тілі були сліди насильницької смерті. За справу взялися правоохоронці і підтвердили, жінка померла від ножових поранень. За три доби копи вийшли на слід підозрюваних.
І не лише це в огляді надзвичайних подій…
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