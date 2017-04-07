Двох "адмінів" антиукраїнських груп у соцмережах затримали на Дніпропетровщині. ВІДЕО
Двох "адмінів" антиукраїнських груп у соцмережах затримали на Дніпропетровщині. ВІДЕО
Мешканців Кривого Рогу та Кам'янського, які проводили активну антиукраїнську пропаганду в соціальних мережах, затримала Служба безпеки України на Дніпропетровщині.
З 2014 року 52-річна жінка та 45-річний чоловік були активними учасниками антиукраїнських груп в Інтернеті, а у 2016 році їх завербували представники спецслужб РФ.
Виконуючи завдання своїх кураторів, зловмисники створили та адміністрували 12 груп у соціальних мережах, де розповсюджували спеціально підготовлені пропагандистські матеріали, спрямовані на дискредитацію державної влади в Україні, розпалювання міжнаціональної ворожнечі та закликали до входження південно-східних областей України до складу Росії.
Також поплічникам терористів ставили завдання збирати данні про розташування військових формувань і відомості про співробітників правоохоронних органів України.
Під час обшуків оперативники спецслужби вилучили у зловмисників комп'ютерну техніку із доказами протиправної діяльності.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 110 Кримінального кодексу України.
Тривають слідчі дії.
За матеріалами прес-центру СБУ
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