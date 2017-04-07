Двох "адмінів" антиукраїнських груп у соцмережах затримали на Дніпропетровщині. ВІДЕО

Мешканців Кривого Рогу та Кам'янського, які проводили активну антиукраїнську пропаганду в соціальних мережах, затримала Служба безпеки України на Дніпропетровщині.

З 2014 року 52-річна жінка та 45-річний чоловік були активними учасниками антиукраїнських груп в Інтернеті, а у 2016 році їх завербували представники спецслужб РФ.

Виконуючи завдання своїх кураторів, зловмисники створили та адміністрували 12 груп у соціальних мережах, де розповсюджували спеціально підготовлені пропагандистські матеріали, спрямовані на дискредитацію державної влади в Україні, розпалювання міжнаціональної ворожнечі та закликали до входження південно-східних областей України до складу Росії.

Також поплічникам терористів ставили завдання збирати данні про розташування військових формувань і відомості про співробітників правоохоронних органів України.

Під час обшуків оперативники спецслужби вилучили у зловмисників комп'ютерну техніку із доказами протиправної діяльності.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 110 Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ