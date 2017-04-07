В Києві у смертельному ДТП зіткнулись два позашляховики. ВІДЕО
В Києві у смертельному ДТП зіткнулись два позашляховики. ВІДЕО
На проспекті Перемоги в Києві в ДТП потрапили позашляховики «Acura» та «BMW». За попередньою версією, «Acura» рухалась у крайній правій смузі, коли наблизилась до повороту, перед нею вискочив «BMW», який саме перелаштувався щоб виїхати на сусідню вулицю. Шляхів для маневру уже не було, і «Acura» влетіла у бік машини попереду. Від удару «BMW» перекинувся на дах. Його водія госпіталізували із чисельними травмами. Жінка-пасажир загинула.
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