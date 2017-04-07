Масштабна пожежа у Києві. Евакуювали 100 людей. ВІДЕО
Масштабна пожежа у Києві. Евакуювали 100 людей. ВІДЕО
Пекельна ніч у Києві. На вулиці Дмитрівській у Шевченківському районі зайнявся чотириповерховий будинок. Заручниками пожежі стали люди. Вони вибігали з власних квартир просто у халатах або навіть босими. Поліцейські евакуювали близько 100 людей.
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