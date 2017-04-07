Масштабна пожежа у Києві. Евакуювали 100 людей. ВІДЕО

Пекельна ніч у Києві. На вулиці Дмитрівській у Шевченківському районі зайнявся чотириповерховий будинок. Заручниками пожежі стали люди. Вони вибігали з власних квартир просто у халатах або навіть босими. Поліцейські евакуювали близько 100 людей.

Телеканал ЧП.INFO