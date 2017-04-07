У Києві конфлікти із ромами закінчилися пожежею. ВІДЕО

У Києві конфлікти із ромами закінчилися пожежею. ВІДЕО

21:45 07.04.2017

Цей табір розташований на березі озера Нижній Тельбін біля Дарницького шосе. Донедавна тут проживало близько двох сотень ромів. Серед них багато дітей. Більшості жителям району таке сусідство явно було не до вподоби. Хоча самі роми стверджують – вже три роки живуть тут спокійно, конфліктів не мали.

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