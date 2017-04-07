Метро «Лівобережна» відремонтують до 1 травня. ВІДЕО
Метро «Лівобережна» відремонтують до 1 травня. ВІДЕО
У мерії Києва переконують, що закінчать ремонт станції «Лівобережна» до 1 травня. До цього часу на станції мають встановити усі необхідні пристосування для безперешкодного пересування людей з інвалідністю.
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