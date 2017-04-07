Працівник «Охматдиту» п'яним хотів втекти з місця ДТП. ВІДЕО
Працівник «Охматдиту» п'яним хотів втекти з місця ДТП. ВІДЕО
Після півночі на території дитячої лікарні «Охмадит» сталася ДТП. Звідси намагався виїхати один із працівників. Намагався, бо їзда його була надто непевна. Як наслідок – він зачепив один із припаркованих автомобілів, пошкодивши одразу двоє дверцят.
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