30 квартир обчистили злодії з Дніпра. ВІДЕО

30 квартирних крадіжок на рахунку злодіїв з Дніпра. Там двоє чоловіків впродовж тривалого часу так би мовити чистили квартири. До приїзду поліцейських, від них не було і сліду. Та кілька днів тому правоохоронцям таки вдалося затримати серійних крадіїв.

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