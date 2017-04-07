30 квартир обчистили злодії з Дніпра. ВІДЕО

30 квартир обчистили злодії з Дніпра. ВІДЕО

22:45 07.04.2017

30 квартирних крадіжок на рахунку злодіїв з Дніпра. Там двоє чоловіків впродовж тривалого часу так би мовити чистили квартири. До приїзду поліцейських, від них не було і сліду. Та кілька днів тому правоохоронцям таки вдалося затримати серійних крадіїв.

Не тільки це…також в огляді надзвичайних подій дивіться про таке….

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