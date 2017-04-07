У Києві відомий журналіст врятував літнього чоловіка. ВІДЕО

Реакція свідків події у Києві дуже вразила журналіста Айдара Муждабаєва. Чому? Дивіться у випуску Надія є!

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