У Києві відомий журналіст врятував літнього чоловіка. ВІДЕО
У Києві відомий журналіст врятував літнього чоловіка. ВІДЕО
Реакція свідків події у Києві дуже вразила журналіста Айдара Муждабаєва. Чому? Дивіться у випуску Надія є!
А також:
- В Тернополі нацгвардієць реанімував самогубцю;
- В Києві очевидці затримали порушника та віддали його патрульним.
|
07.04.2017 | 23:15
|
07.04.2017 | 22:45
|
07.04.2017 | 22:20
|
07.04.2017 | 22:10
|
07.04.2017 | 21:45
|
07.04.2017 | 21:20
|
07.04.2017 | 21:10
|
07.04.2017 | 17:00
|
07.04.2017 | 07:20
|
07.04.2017 | 07:00
|
06.04.2017 | 23:15
|
06.04.2017 | 22:45
|
06.04.2017 | 22:15
|
06.04.2017 | 21:45
|
06.04.2017 | 21:15
|
06.04.2017 | 20:45
-
- 1 з 740
- ››